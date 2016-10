Umfrage • HMBPSCHG?

Gesundheit! Darum geht es beim Hamburgischen Passivraucherschutzgesetz (HmbPSchG), und darum geht es auch in einer Anfrage an die Redaktion. Kann hinnerk in seinem neuen Online-Cityguide bei Cafés und Bars vielleicht angeben, ob dort geraucht wird oder ob es sich um eine Nichtraucherlocation handelt?

× Erweitern Foto: Anja Müller/pixelio.de Rauchen

Wir finden diesen Vorschlag sogar ausgesprochen gut, gibt es doch immer weniger Raucher, aber immer noch sehr viele kleine Gaststätten, die unter 75 Quadratmeter groß sind und deswegen als Raucherlokale geführt werden dürfen. Wir brauchen aber dafür eure Hilfe. Geht einfach auf www.hinnerk.de, oben rechts auf „Locations“. Wählt eure Stadt an und sucht dann entweder eure Lieblingsbar über die Suchfunktion oder schränkt die angezeigten Einträge über die Kategorieauswahl bequem ein (kein Reload nötig, zu- oder abgewählte Rubriken werden durch setzen des Hakens automatisch gelistet).

Nun einfach über die Kommentarfunktion jeder Location angeben, ob hier geraucht werden darf oder nicht oder ob es spezielle Raucherräume gibt. Fertig. Sollte eine Location nicht dabei sein, freuen wir uns sehr über eine Mail an redaktion@hinnerk.de. In Zukunft wird dann Schritt für Schritt ein entsprechender Hinweis eingeblendet werden! Vielen Dank und viel Spaß beim Entdecken! •ck