Tim Koller trifft die Jungs mit den Gummis!

Der Frühling kommt, das Heim wird geputzt, der Körper gepflegt, alles wird wieder auf Vordermann gebracht! Nun soll auch mein bestes Stück startklar gemacht werden, damit ich gut über den Sommer kommen kann. Dazu braucht man Gummis, die passen – mit Grip!

× Erweitern Tim Koller und die Gummijungs BU: Andre Lemke, Tim Koller & Tobias Kellinghusen

Weil ich wie immer wenig Zeit habe, hole ich mir professionelle Unterstützung. Und zwar nach Hause. Ich könnte sie mir überall dahin bestellen, wo ich es gerade brauche: zur Arbeit ins Büro oder ins Parkhaus, während ich zum Beispiel gerade im Kino sitze oder Sport mache, denn sie haben ihr Werkzeug immer dabei. Das Ganze dauert nur rund 15 Minuten. Ein richtiger Quickie also.

Die Reifenwechsler sind der Escort-Service für mein Auto. Meine Sommerreifen, die sie gereinigt und aufbereitet haben, werden ruckzuck mit dem richtigen Drehmoment angebracht. Die alten Winterreifen werden auf Schäden kontrolliert, beschriftet und bis zum nächsten Termin sicher und trocken bei den Jungs eingelagert. Das ist aber noch nicht alles: Sie saugen. Jaaaaa – und wie sie saugen können! Sie reinigen das Auto von innen. Wäre ich jetzt nicht live dabei, um hier über den Service berichten zu können, dann könnte ich jetzt was ganz anderes machen. Irgendwas anderes. Ob allein, zu zweit, zu dritt – ganz egal. Auf jeden Fall würde ich erst später zu meinem Auto zurückkehren und wäre so richtig baff. „Spucki“ ist wie neu. Ich liebe ja meinen „Spucki“. Und wenn er jetzt so dasteht mit seinen breiten Reifen, innen wieder so sauber wie am ersten Tag, dann freue ich mich auf die nächsten Fahrten mit ihm.

Spätestens wenn die Winterreifen wieder drauf müssen, kommen sie wieder, DIE REIFENWECHSLER. Zum nächsten Quickie, denn eines stelle ich fest:

Quickies sind was Wunderbares! Gerade, wenn man nicht mal selber Hand anlegen muss, macht’s noch mehr Spaß.