Der frühe Vogel ... kommt günstiger durch die Theaternacht

Die 14. Theaternacht ist diese hat diese Woche ihren Kartenverkauf mit dem „Early Bird"-Ticket gestartet. Wer bis zum 30. Juni zuschlägt spart bares Geld.

× Erweitern Foto: Niklas Marc Heinecke Theaternacht

Und darum geht es

Ein Ticket - 300 Programmpunkte - 40 Theater. Bei einer durchschnittlichen Programmlänge von 30 Minuten ergeben sich 12.000 Minuten, bzw. 200 Stunden Programm. Das Ticket öffnet nicht nur die Türen zu allen Spielstätten, sondern dient am Veranstaltungstag als Fahrschein für alle 50 Shuttlebusse. So kommt man bequem und günstig durch die Nacht und kann sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: eine spannende Nacht voller Inszenierungen, die überraschen, begeistern und berühren... Für Theaterfans ein Muss, für Interessierte die perfekte Gelegenheit Hamburgs Bühnen zu erkunden.

× Erweitern Theaternacht

Die „Early Bird“ Tickets für die Theaternacht Hamburg sind bis zum 30. Juni für 12 Euro erhältlich. Das spart 3, bzw. 5 Euro gegenüber dem regulären Preis.

www.theaternacht-hamburg.org