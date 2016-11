Stolzes Ergebnis!

Das queere Solidaritätskonzert „Sing out proud!“ sammelte mehr als 3000 Euro Spenden zugunsten der Opfer von Orlando und für „Queer Refugees Support Hamburg“.

× Erweitern Aids-Seelsorge Hamburg v. l. n. r. Wiebke Fuchs, Initiatorin aus dem Chor Miss Klang; Ulrike Lachmann, Chorleiterin von Miss Klangund Schrillerlocken; Detlef Gladys, QRS; Detlev Gause, AIDS-Seelsorge Hamburg.

Am 7. Oktober wurde der Spenden-Scheck in Höhe von 1528,60 Euro an die Initiativgruppe „Queer Refugees Support Hamburg“ überreicht. Die andere Hälfte geht knapp vier Monate nach dem Anschlag auf das „Pulse“ in Orlando an die Opfer und Hinterbliebenen.

www.aidsseelsorge.de