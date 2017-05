Sport • Queeres Tennisturnier

× Erweitern Foto: Tennis Jungs Hamburg Tennis Jungs

Tennis ist eine der Boomsportarten, was queeren Sport angeht. So gibt es in Deutschland neben dem alle zwei Jahre stattfindenden Hanse Cup den King Ludwig Cup (München), die Gay German Open (Düsseldorf), den CheckPointOpen (Berlin), die Gay Open Cologne (Köln), und das XMas-Frankfurt. Selbst im sonst eher nicht so homofreundlichen Polen und in Slowenien wird queer geballwechselt.

× Erweitern Foto: Tennis Jungs Hamburg Tennis

Der Hamburger Tennis Jungs e. V. und die GLTA (Gay and Lesbian Tennis Association) laden in diesem Juli wieder zum Hanse Cup. Für Sportler und Zuschauer heißt das „Sport frei in Jenfeld“, wo auf 16 Spielfeldern Einzel- und Doppelpartien gespielt werden. Erwartet werden rund 140 Teilnehmnde, denen selbstverständlich auch zugeschaut werden kann. Eine Anmeldung ist noch möglich, und auch Neueinsteiger können die verbleibenden Monate natürlich nutzen und bei den Tennis Jungs trainieren. Trau dich!

× Erweitern Foto: Tennis Jungs Hamburg Tennis

20. – 23.7., Hanse Cup, Tennis Witthöft/Jenfeld, Anmeldung und Infos unter www.hamburgertennisjungs.de und http://glta.net