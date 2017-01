SPORT • LUST AUF KRAULEN?

Wer nicht! Und wenn dann dafür noch muskulöse, brustbehaarte ... Moment. Falscher Beitrag. Wir sprechen über den Schwimmstil. Startschuss bietet im Januar einen dreitägigen kostenlosen Kraul-Workshop an.

Das Angebot richtet sich an Interessierte, die ihre Schwimmfähigkeiten verbessern oder auffrischen möchten, bevor sie vielleicht in den Verein eintreten. Reinschnuppern und mitmachen darf jeder, der … Zitat: „Seepferdchen hat, oder sich im Wasser selbst über Wasser halten kann, ohne in Panik auszubrechen.“ Inklusiv ist die Veranstaltung natürlich auch, weshalb neben Jungs und Mädchen in Badehose und Badeanzug gerne auch solche in Bikini oder Burkini willkommen sind. Ganz frei von Ansprüchen an die körperliche Fitness kannst du am 15., 22. und 29. Januar austesten, ob diese Disziplin die richtige für deine sportlichen Vorsätze ist. Viel Spaß!

15., 22. + 29.1, Kraulen mit Startschuss, Bundeswehrschwimmhalle Hamburg, Holstenhofweg 85, Treffpunkt beim Pförtner, 20:15 Uhr, Anmeldung erforderlich unter startschuss-schwimmen.de oder bei Thommy unter ahoi@startschuss-schwimmen.de oder 0157 34608718, www.startschuss-schwimmen.de