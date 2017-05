SMS to heaven • Gedenkaktion zum CSD sucht Mitstreiter

Bei der diesjährigen CSD-Ballonaktion der Aids-Hilfe Hamburg werden um 18 Uhr zum Lied „Somewhere over the rainbow“ 2.200 schwarze Ballons über der Alster an die rund 2.200 an Aids verstorbenen Hamburger erinnern. Bis zum 30. Juni kannst du deine Botschaft an ballonaktion@aidshilfe-hamburg.de senden, die dann auf Kärtchen in den Himmel steigt.

× Erweitern Foto: Aids-Hilfe Hamburg Ballon CSD Hamburg

Mitfliegen

In diesem Jahr wird die Gedenk-Aktion von Hamburg Pride gefördert und mit der Aktion „SMS to heaven“ erweitert. Bis zum 30. Juni können Botschaften, die in den Himmel gesendet werden sollen, an das Ballon-Team, unter der Leitung von Andreas Linzner, der Hamburger AIDS-Hilfe gesendet werden. Wir übertragen diese auf Postkarten und lassen diese am 5. August mit in den Himmel steigen. SMS Botschaften bitte senden an ballonaktion@aidshilfe-hamburg.de

Mitfahren

In diesem Jahr kannst du auch live auf dem Ballon-Gedenk-Boot dabei sein. Wie geht das? Gegen eine Spende von 30 Euro bist Du exklusiv im Boot dabei und unterstützt damit unsere Aktion und Arbeit der AIDS-Hilfe Hamburg. Es gibt zehn Plätze, die nach Eingang deiner Anmeldung vergeben werden. Bitte melde Dich unter ballonaktion@aidshilfe-hamburg.de

Mitmachen

„Wir stellen in diesem Jahr eine neue Aktionsgruppe zur Umsetzung der Ballon-Aktion zusammen und wir suchen Dich! Unterstütze uns mit Deiner Hilfe bei der Aktion. Du bist ein Teamplayer, du hast Freude und großes Interesse an der Ballon-Aktion mit zu wirken, dann schreibe uns, an ballonaktion@aidshilfe-hamburg.de," teilte Andreas Linzner uns mit und freut sich schon sehr auf deine Unterstützung.

5.8., Ballon-Gedenk-Aktion auf der Alster, Binnenalster, 18 Uht, www.aidshilfe-hamburg.de