Rehabilitierung nach § 175: Randgruppen nicht vergessen!

Bei allen Bemühungen zur Wiedergutmachung dürfen auch Menschen nicht vergessen werden, die sonst nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung zur allgemeinen Homosexuellenverfolgung nach 1945 stehen: Frauen.

× Erweitern FOTO: CARLO SCHRODT/PIXELIO.DE Justizia Justizia

1948 wurde eine Frau in Niedersachsen bestraft. 1952 wurde in Hamburg eine Frau nach § 175a StGB rechtskräftig verurteilt, 1953 nochmals eine jugendliche Frau nach § 175. 1955 wurde wieder in Niedersachsen eine Frau wegen Beihilfe (= Unterstützung) bestraft, 1963 letztmals in diesem Bundesland, allerdings wird noch 1975 eine Frau freigesprochen. Für Bremen und Schleswig-Holstein lassen sich bislang keine entsprechenden Verfahren dokumentieren. Diese geschilderten Fälle zählen zu den 32 Frauen, die in den zentralen Statistiken zu Verurteilungen in der westdeutschen Bundesrepublik nachgewiesen werden können. Sie gehören damit zu der Gruppe von Menschen, die vergessen werden könnten, wenn es tatsächlich zur Rehabilitierung noch in diesem Jahr kommt. Hierneben hat es sicher in vielen Fällen auch polizeiliche Ermittlungen gegeben, die auch bei weiteren Frauen Lebensläufe beschädigten – auf ganz andere Weise als bei Männern, denn Frauen werden auch als Frauen von der allgemeinen Gesellschaft diskriminiert. Die hetero-normative Männergesellschaft der Nachkriegsbundesrepublik ist daher gegenüber Frauen doppelt ungerecht.

Über 60.000 Verurteilungen hat es allein in Westdeutschland bis 1994 gegeben, mindestens weitere 50.000 Ermittlungsverfahren führten letztendlich zu keinen Strafverfahren, blieben aber demütigend für die betroffenen Menschen. Ob alle betroffenen Männer heute als „schwul“ bezeichnet werden können, darf bezweifelt werden: genau wie heute, wo nicht alle Männer, die Sex mit Männern haben, dieser modernen Selbstbezeichnung unterliegen. Leider sind die Randbereiche bis heute nicht wissenschaftlich erforscht oder betroffene Menschen interviewt worden. Wer fragt beispielsweise einmal nach trans- oder intersexuellen Menschen sowie nach heterosexuellen Transvestiten, die in diesen Post-NS-Ermittlungswahn gerieten? Oder nach den zahlreichen polizeilichen Ermittlungsverfahren gegen pubertierenden Kindern oder den Verfahren in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung, wo es den § 175 nicht mehr gab?

Wenn es zu einer wirklichen Rehabilitation kommt, kann es nur umfassend darum gehen, alles an Eventualitäten zu versuchen, wiedergutzumachen. Keine wie auch immer in welcher Höhe ausfallende Entschädigung kann hier wahrscheinlich helfen, etwaig verpasste Rentenansprüche auszugleichen. Auch die Ermittlungsverfahren haben zu Rehabilitationsansprüchen zu führen. Deswegen hat es neben individuellen Zahlungen auch Kollektiventschädigungen zu geben, die an frauen- und männerbezogene Projekte gehen müssen, und auch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld darf dabei nicht leer ausgehen. Das sind wir allen Menschen schuldig, die in West- und Ostdeutschland staatlich diskriminiert worden sind.

•Alexander Wäldner, Historiker, Weetzen bei Hannover

Wer seine persönliche Geschichte zur eigenen Verfolgung nach § 175 erzählen möchte, wird gebeten, sich an die Redaktion zu wenden (redaktion@hinnerk.de), die dann den Kontakt zum Autor herstellt. Besonders Frauen werden um Kontaktaufnahme gebeten.