× Erweitern Radio QueerFunk

Ein neues Magazin auf radio leinehertz 106.5 für und von queeren Menschen und allen Freunden und Freundinnen der Community sucht noch Mitmacher und Mitmacherinnen für die geplanten rund 60-minütigen Sendungen. Nach der nächsten Sendung am 29. Mai um 18 Uhr wird am Pfingstwochenende live vom CSD Hannover übertragen. Wer mitmachen will, sollte Teamfähigkeit mitbringen und Spaß am Lernen. Kontakt über queerfunk@leinehertz.de!