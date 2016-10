Queeres Kino überwindet Normen

Es ist mit seinen 15.000 Besuchern und Besucherinnen nicht nur das größte, sondern mit 27 Jahren auch das älteste der queeren Filmfeste in Deutschland. Und es hat eine ganz besondere Tradition, mit Schwerpunktthemen gesellschaftliche Tabus oder aktuelle Brennpunkte aufzugreifen. So auch ab dem 18. Oktober wieder.

Im Mittelpunkt der Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg stehen passend zur Diskussion über einen gesellschaftlichen Rollback, dem Ruf nach Anpassung an eine heteronormative Lebensweise selbst in Teilen der Community und nicht zuletzt dem Rechtsruck mit all seinen anti-emanzipatorischen Facetten Filme über queeren Sex (COME AS YOU ARE), HIV-Stigma (N/DETECTABLE – HIV UND AIDS 2016) und die Suche nach Solidarität innerhalb der queeren Gemeinschaft (BILDET BANDEN!). Zur Eröffnungsgala (18. Oktober, 19:30 Uhr, Kampnagel) werden über 800 Gäste erwartet. Der Eröffnungsfilm KIKI dokumentiert Voguing-Wettbewerbe der schwarzen und Latino-LGBT*IQ-Community in New York City.

Insgesamt werden mehr als 130 Kurz- und Langfilme gezeigt, von denen hinnerk drei besonders empfehlen möchte:

STRIKE A POSE

hinnerk präsentiert dieses Zeitdokument queerer Kunst- und Gesellschaftsgeschichte. Die Tänzer von Madonnas „Blond Ambition World Tour“ 1990 sind die Akteure des Films. Um ihr Leben geht es, um Karrieren, Abstürze, Drogen, HIV und Aids, Obdachlosigkeit, Erfolg, Ruhm. Ein unglaublich dichtes Werk über eine ganze Generation.

19.10., Passage 2, 22:30 Uhr

CHEMSEX

Die Wirkung berauschender Substanzen in Kombination mit Sex kann verhängnisvoll enden. Die User glauben, dass Sex auf Droge noch viel besser, hemmungsloser, lustvoller sein kann. Ein Teufelskreis beginnt, sobald man außer Kontrolle gerät. Selbst die Deutsche AIDS-Hilfe hat bei den „Positiven Begegnungen“ in Hamburg im August eine Empfehlung für diesen Film ausgesprochen, da er auf emotionale Weise und ohne Zeigefinger Zugang zu einem Phänomen ermöglicht, das sonst leider meist nur unter moralischen Aspekten einer restriktiven Drogenpolitik betrachtet wird. Im Anschluss gibt es eine Diskussion mit Hein & Fiete zum Thema „Drogen und Sex“.

20.10., Passage 2, 17:30 Uhr

DIE MITTE DER WELT

Der wohl am heißesten erwartete queere Film des Jahres. Ein Erfolg für die LSF, denn noch vor dem offiziellen Kinostart können sich Hamburgs Cineasten über den Genuss der Verfilmung des Bestsellers von Andreas Steinhöfel freuen.

22.10., Passage 1, 17:15 Uhr

Über den Höhepunkt des Festivals, nämlich den mit 5.000 Euro dotierten Jurypreis, entscheidet eine dreiköpfige Jury. Über weitere sechs Filmpreise entscheidet wie immer das Publikum. Welche Filme am meisten begeistern konnten, wird bei der Abschlussgala (23. Oktober, 21 Uhr, Metropolis Kino) verkündet. Viel Freude mit viel Film! •ck

Das komplette Programm findet ihr im Terminteil, online unter www.hinnerk.de und natürlich ausführlich im Programmheft unter www.lsf-hamburg.de!