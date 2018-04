Pride Salon: Neues Gesprächsformat in Hamburg

Hamburgs LGBTIQ*-Community bekommt ab April ein neues offenes Gesprächsformat: Der Pride Salon soll künftig an jedem zweiten Montag im Monat Gelegenheit geben, über Themen zu sprechen, die die Community beschäftigen. Hamburg Pride e. V. lädt alle Interessierten zu dieser offenen, moderierten Gesprächsrunde ein.

× Erweitern Foto: Roman Holst/www.instagram.com/roman_holst Hamburg Pride 2016 Foto: Roman Holst

„Dieses Format lebt davon, dass die Teilnehmer*innen ihre Themen selbst einbringen können. Der Pride Salon soll ein Ort werden, an dem Ideen und Gedanken Platz finden, geschnackt und gegrübelt werden kann und jede*r Expert*in ist“, betont Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride e. V. „Wir wollen als Verein mit den Menschen in unserer Stadt ins Gespräch kommen, ernsthaft diskutieren, rumspinnen und einen Ort bieten, in dem wir uns zwanglos und abseits der üblichen Vereinsstrukturen über queere Themen austauschen können.“

Die Idee (und den Namen) hat sich Hamburg Pride e. V. in Köln abgeschaut, wo der Pride Salon seit mehreren Jahren eine feste Institution geworden ist. Die Themenfindung ist grundsätzlich offen und soll auch mithilfe der Facebook-Seite erfolgen. Für die Premiere haben die beiden Moderatoren das Thema allerdings gesetzt: Wer sind „wir“ eigentlich? Aus wem besteht die Community? Und worum geht es uns als Community noch? Was wollen wir erreichen, wofür wollen wir „kämpfen“?

9.4., Pride Salon, Zeit-Café, Speersort 1, Hamburg, U Mönckebergstr., 19:30 Uhr, www.hamburg-pride.de