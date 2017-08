PrEP beim Hamburg Pride

Neben Hein & Fiete hat sich auch die AIDS-Hilfe Hamburg des Themas Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) angenommen. Endlich! Seit fünf Jahren gibt es diese nun, in Deutschland ist sie inzwischen auch zugelassen, allerdings werden die Kosten durch die Krankenkassen nicht übernommen.

PrEP ist da – was fehlt?

Was steckt hinter der regelmäßigen Einnahme bestimmter Medikamente zum Schutz vor einer Ansteckung mit HIV? Was ist zu beachten? Was für Kosten kommen da auf den schwulen Mann zu? Was macht die PrEP mit der Gesundheit? Woher bekommt man die PrEP? – Vom 31. Juli bis zum 4. August können an sechs Terminen alle Fragen zur PrEP anonym gestellt und von den Beraterinnen und Beratern der Aidshilfe beantwortet werden. Alle Termine online!

www.aidshilfe-hamburg.de