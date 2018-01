Prävention: Checkpoint Hamburg

Der Trend, dass die Zahl mit HIV-Neuinfektionen insgesamt stabil bleiben, aber bei MSM sinken, ist laut Zahlen des Robert Koch-Instituts in Hamburg sogar noch positiver. Hier sinkt auch die Gesamtzahl der Neuinfektionen leicht. Aktuell leben in der Hansestadt demnach rund 7.300 Menschen mit dem HI-Virus, davon 4.900 MSM. Neuansteckungen unter Schwulen und Bisexuellen gab es demnach 2016 rund 150.

× Erweitern Foto: Jimmy Blum Hans Berlin Bereits zum zweiten Mal kam Pornostar Hans Berlin zu Hein & Fiete, um über das Leben mit HIV unter der Nachweisgrenze zu schnacken.

Von diesen wurden rund zwanzig Prozent im schwulen Checkpoint Hein & Fiete entdeckt, der als einziger bundesweit wöchentlich kostenlose und anonyme Testberatungen für HIV und alle gängigen STI anbietet. „Interessant wird die Entwicklung in der Zukunft zu betrachten sein, denn es hat sich einiges verändert in der Beratung“, so Geschäftsführer Marc Grenz gegenüber hinnerk.

Der in diesem Jahr eingeführte PrEP-Check, ein Passheft, in dem ähnlich einem Impfpass Untersuchungsergebnisse, Daten und Termine eingetragen werden können, und die neue wöchentliche PrEP-Beratung (donnerstags ab 16 Uhr) erfreuen sich regen Interesses. Der Pass wurde bereits an siebzig Personen ausgegeben, die Beratung zur PrEP über 180 Mal besucht.

Dies könnte im ersten Zeitraum der Einführung der PrEP zu höheren Neuinfektionszahlen führen, da die Abgabe des Medikaments an einen vorherigen HIV-Test gekoppelt ist und so vielleicht bereits Infizierte frühzeitig entdeckt werden. Ein höherer Beratungsaufwand, der einiges an Zeit und Manpower in Anspruch nimmt.

Auf Dauer werde dies nur mit erhöhten Mittelzuflüssen zu stemmen sein, so Grenz weiter.

www.heinfiete.de