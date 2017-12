Pornostar zum Quatschen

Der deutsche schwule Pornostar Florian Klein alias Hans Berlin, der mittlerweile in New York lebt und arbeitet, kommt am 11. Dezember noch einmal zu Hein&Fiete, um über seine Erfahrungen mit dem HI-Virus zu berichten.

× Erweitern Foto: Ralf Rühmeier/ralfruehmeier.de Hans Berlin

Themen sind das Coming-out als HIV-positiver Mann und die serodiskordante Beziehung, die er bis vor kurzem mit seinem HIV-negativen Lebensgefährten geführt hat. Für Florian war relativ schnell klar, dass er auch als Positiver offen leben möchte, und die Veranstaltung soll dazu beitragen, über Diskriminierung und Vorurteile zu sprechen. Los geht es um 19 Uhr.

www.heinfiete.de