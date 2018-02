× Erweitern Regenbogenzahnräder

Die rechtliche Gleichstellung von Queers ist in den letzten Jahren vorangeschritten. Dennoch gibt es eine große Zahl an Menschen, die sich am Arbeitsplatz in Bezug auf ihre sexuelle und geschlechtliche Identität nicht outen. Woran liegt das? Die Tagung „Queer works?!“ versucht Antworten zu liefern.

15.3., Congress Center Hannover (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, Hannover, 10 Uhr, Anmeldung bis 12.3. unter www.queerworks.vnb.de