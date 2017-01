OLIVIA JONES GESCHRUMPFT

Krasser Eingriff. Deutschlands Dragqueen mit den längsten Beinen hat eben diese bei einem chirurgischen Eingriff um sechs Zentimeter kürzen lassen. Grund waren Schmerzen und eine falsche Körperhaltung wegen unterschiedlich langer Beine.

Foto: Scoopcom Olivia Jones

Olivia Jones: „Ich war’s leid in der Olivia Jones Bar mit meiner Perücke immer die Decke zu schrubben, passte in kein normales Bett, in keinen normalen Flugsitz, hatte bei Selfies eine Körperhaltung wie eine Giraffe am Trinkloch und ständige Schmerzen wegen meiner unterschiedlich langen Beine und der schrägen Hüfte. Zwei Jahre habe ich überlegt und dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und beide Stelzen kürzen lassen.“

Laut Agentur verläuft die Heilung gut, Treppen und kurze Strecken schaffe sie schon auf Krücken. In schon zwei Wochen soll Olivia ganz wieder auf den Beinen sein. Gute Besserung!

