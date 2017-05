Elbjazz 2017

Nicht nur für Jazzfans, sondern auch für alle anderen Hafen- und Musikbegeisterte: Nach einer kreativen Pause ist Elbjazz zurück.

× Erweitern Foto: www.spahrbier.de Elbjazz

Die rund fünfzig Konzerte am 2. und 3. Juni finden auf insgesamt acht verschiedenen Bühnen statt, die sich um zwei Zentren – die HafenCity und das Werftgelände von Blohm+Voss – gruppieren: in der Elbphilharmonie (Großer Saal), auf der Open-Air-Bühne „HfMT Young Talents“ auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie, in der Hauptkirche St. Katharinen, im „Thalia im Zelt“ am Baakenhöft sowie auf vier Bühnen bei Blohm+Voss (Open-Air-Hauptbühne, Open-Air-Bühne „Am Helgen“, Alte Maschinenbauhalle, NDR Info Radio Stage in der Schiffbauhalle 3).

Während des Festivals gibt es zudem in der Schiffbauhalle 3 bei Blohm+Voss eine „Grammophon-Lounge“ mit Jazzperlen von Schellack-Schallplatten, passenden Drinks und Sitzgelegenheiten zum Entspannen.

Für alle partywütigen Besucher findet an beiden Festivaltagen, Freitag- und Samstagnacht, im Anschluss an die letzten Konzerte eine DJ-Night im Mojo Club statt: Mousse T., Detroit Swindle, Supergid & Friends, Mirko Machine sowie Perry Louis & JazzCotech Dancers werden dabei hinter den Plattentellern stehen.