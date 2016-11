Motto 2017: „Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative“

Bei zwei Treffen wurde das Motto für den Hamburger CSD von Vereinsmitgliedern des Hamburg Pride e.V. und weiteren VertreterInnen der Hamburger Community erarbeitet: „Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative“

Dazu erklärt Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride e.V.: „Das Motto ist eine Einladung an die Community, an die Mehrheitsgesellschaft und an die Politik, sich insbesondere im Wahljahr 2017 mit dem CSD zu verbinden: Für eine freie, gleiche und solidarische Gesellschaft, für Weltoffenheit und die Akzeptanz von Verschiedenheit, für geschlechtliche Vielfalt und die Gleichstellung sexueller Minderheiten. Es ist eine klare Positionierung gegen Ausgrenzung und gegen den Populismus der vermeintlich einfachen Lösungen. Wir stemmen uns gegen den politischen Rollback, der uns ein rückwärtsgewandtes Familien- und Gesellschaftsbild als Alternative verkaufen will. Wir streiten für eine Gesellschaft, in der Sexualität nicht verschämt tabuisiert wird. „Kommt mit uns!“ ist daher in seiner Doppeldeutigkeit auch eine Einladung, offen und unverkrampft über unterschiedliche Sexualitäten zu sprechen.“

Der Slogan „Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative“ bildet den Grundstein zur weiteren Kampagnenentwicklung für die Hamburger CSD-Woche.

Die PRIDE WEEK 2017 findet vom 29.07.2017 bis zum 06.08.2017 statt.

www.hamburg-pride.de