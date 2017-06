Kreativ im Wald

Sieben kreative Tage in sommerlicher Atmosphäre in der wunderschönen Anlage und Umgebung des Waldschlösschens: Das bietet nun schon seit einigen Jahren das Waldschlösschen in seiner „Sommerakademie“.

× Erweitern Akademie Waldschlösschen

Fünf Workshops werden vom 23. bis 30. Juli unter fachkundiger Anleitung angeboten. Alle Teilnehmenden können bis zu zwei Workshops auswählen. Es stehen zur Wahl: „Experimentelles Malen“, Schreibworkshop „Das muss raus!“, Arbeit am Stein, „Der Körper als Partitur: Singen ohne Noten“ und „Lust auf Theater“. Wie immer kann an abendlichen Wanderungen und Sauna-, Spiele- und Leseabenden im Rahmenprogramm teilgenommen werden.

www.waldschloesschen.org