KOMMENTAR • Queer durch die City

In Hamburg heißt die CSD-Demonstration schon traditionell „politische Parade“. Als Bewegungsschwester und Wahlberliner*in schwankte ich zwischen mahnendem Kopfschütteln und vorsichtig-zustimmendem Nicken. Natürlich ist ein langer Zug bunter Wagen auch eine Parade, dennoch klang mir das Wort lange Zeit einfach zu nett, zu angepasst, zu ablenkend. In diesem Jahr ist aber der Anteil der Feierlichkeiten bei der CSD-Demonstration durch die jüngst erfolgte Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare so dominant, dass ich selbstverständlich nur jeden aufrufen kann, möglichst ausgelassen seine Freude über die endgültige Gleichstellung Homosexueller in Deutschland auszudrücken. Das muss gefeiert werden – mit der hoffentlich größten CSD-Parade, die Hamburg je gesehen hat. Seid laut, seid queer, seid bunt!

5.8., CSD-Parade, Hamburg, Start: Lange Reihe/Schmilinskystr., 12 Uhr, www.hamburg-pride.de