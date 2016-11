Kevin koordiniert

Er ist erst 27, aber seit Anfang Oktober Projektkoordinator des Modellprojekts „Akzeptanz für Vielfalt – gegen Homo-, Trans*- und Inter*feindlichkeit“ im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und gehört damit zum pädagogischen Team der Akademie Waldschlösschen.

Kevin Rosenberger hat an der Universität Magdeburg Bildungswissenschaften und Psychologie studiert. In seiner Masterarbeit mit dem Titel „Inklusion im Qeerformat“ forschte er zum Thema Mehrfachdiskriminierung und widmete sich dem Zusammenhang von sexueller Orientierung, Geschlecht und Behinderung. Warum er den neuen Job angenommen hat? Ihn motiviert vor allem der intersektionale Ansatz. Er will heteronormative „Selbstverständlichkeiten“ als Diskriminierungen auf verschiedenen Handlungsebenen aufzeigen und so für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen arbeiten. Zu seinen täglichen Aufgaben gehört es, neben der intensiven Netzwerkarbeit und Unterstützung lokaler Initiativen sowie Projekte zielgruppenorientierte Fortbildungsangebote zusammen mit den Kooperationspartnern zu entwickeln. Ziel ist es, durch themenbezogene Veranstaltungen vor Ort oder in der Akademie Waldschlösschen verschiedene Akteure im Bildungs- und Beratungskontext für die Thematik der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt zu sensibilisieren und zu qualifizieren. hinnerk wünscht viel Erfolg!

