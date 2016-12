INTERVIEW • WEIHNACHTEN IM KLOSTER

Stundengebete, Spaziergänge auf dem Land, Ruhe und neue Leute kennenlernen? Das Rogate-Kloster, bekannt für seine LGBT*IQ-Akzeptanz, lädt vom 23. bis 28. Dezember zu einem Aufenthalt im Kloster Lehnin in Brandenburg ein. Es gibt gemeinsame Andachten, Singen, Gottesdienstbesuche im Ort und vor allem jede Menge Ruhe und stille Zeiten zur inneren Einkehr und Meditation. Frater Franziskus vom Rogate-Kloster beantwortet unsere Fragen.

× Erweitern Foto: Frater Franziskus Liebe und Reif

DÜRFEN AUCH FRAUEN DABEI SEIN?

Na klar! Frauen, Männer und andere Identitäten sind herzlich willkommen. Die Schöpfung ist bunt. Wir fragen nicht nach dem Geschlecht – warum auch? –, sondern freuen uns über alle, die Lust auf eine gute, gemeinsame Zeit mit uns haben.

WIE WICHTIG IST DIE ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINER KONFESSION? ODER SIND AUCH INTERESSIERTE EINGELADEN?

Das Interesse an christlicher Spiritualität und die Offenheit für die christliche Weihnachtstradition unserer Breiten wären für eine Teilnahme an diesen Tagen im Kloster Lehnin schon sinnvoll. Wir sind ein ökumenisches Kloster, unter dem Dach von evangelischer und alt-katholischer Kirche, für uns folgt auch daraus eine Offenheit für Teilnehmende mit und ohne kirchliche Bindung. Wir laden grundsätzlich alle ein, die sich mit uns gemeinsam für eine lebenswertere, bessere Welt einsetzen wollen und die nach Gott fragen.

WAS IST DAS BESONDERE AM KLOSTER LEHNIN?

Es ist ein historischer Ort mit einer schönen Klosteranlage.

KANN MAN AUCH DABEI SEIN, WENN MAN TATSÄCHLICH „ALLEIN“ SEIN WILL?

Ja, doch die Mahlzeiten nehmen wir gemeinsam ein. Aber auch da gibt es keine Anwesenheitspflicht. Wer mag, kann neue Leute kennenlernen und mit uns anderen zusammen feiern. Wer mag, kann sich gemeinsamen Spaziergängen anschließen, mit uns die klösterlichen Stundengebete feiern, quatschen, spielen, lachen ... Ein Rückzug, ob in das eigene Zimmer oder in die schöne Winternatur, ist jederzeit möglich.

WAS BEDEUTET WEIHNACHTEN FÜR DICH GANZ PERSÖNLICH?

Der Satz „Mach’s wie Gott, werde Mensch!“ wird mir in Erinnerung gerufen. Zudem ist mir die Geschichte von der Geburt im Stall, der Obdachlosigkeit und späteren Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten Mahnung und Appell für die politischen Auseinandersetzungen unserer Tage und mein Engagement für geflüchtete Menschen.

•Interview: Christian Knuth

23. – 28.12., Weihnachten im Kloster, Kosten inkl. Unterkunft, Frühstück, Mittag und Abendbrot und Kursbeitrag 270 Euro, Anreise erfolgt individuell, es gibt Busverbindungen von den Bahnhöfen Groß Kreutz, Brandenburg an der Havel und Potsdam. Anmeldungen bitte per Mail an Post@Rogatekloster.de