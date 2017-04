Interview: Manuel ist Hamburgs neuer Lederkönig

Im März wählte der MSC Hamburg e.V. seinen neuen Vertreter für die Leder- und Fetischszene. Wir sprachen mit dem Wahlhamburger aus Italien über Ausgrenzung und seine Wahrnehmung.

Du bist Ausländer und gehörst der schwulen Lederszene an. Wie sind deine Erfahrungen mit Homophobie und Rassismus?

Soweit mir bekannt ist, bin ich sogar der erste Ausländer, der Mr. Leather Hamburg geworden ist. Das freut mich wirklich sehr, denn für mich ist es ein weiterer Schritt gegen Rassismus und Diskriminierung. Wenn ich damals in Italien im Vollleder-Outfit oder in Uniform und Boots in schwule Klubs gegangen bin, haben sich die Menschen von mir abgewendet und sind mir ausgewichen. Wenn ich in gleicher Weise gekleidet outdoor zum Crusing gegangen bind, sind mir die Menschen auch ausgewichen. Ich war ein Fremder in einer Welt, die mich nicht akzeptierte. Ich fühlte mich hässlich und völlig allein.

Gibt es Unterschiede zwischen Hamburg und deiner Heimat?

Als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich bemerkt, dass die Leute mich anlächelten, Kontakt zu mir suchten und freundlich waren. Hier konnte ich sein, wie ich bin, und musste mich nicht so verhalten, wie andere mich gerne hätten, mich verstellen. Leider ist das in meiner Heimat nicht möglich gewesen aufgrund der politischen und religiösen Moral. Auch wenn es in den letzen Jahren etwas besser geworden ist, gibt es noch viel zu tun.

Warum hast du dich zur Wahl gestellt?

Diese Welt braucht mehr Akzeptanz! Genau so, wie mich die Leute als Mr. Leather und Hamburger Botschafter akzeptieren, sollten wir Menschen, die anders sind, akzeptieren und toleranter sein. Vor einigen Tagen habe ich ein Video von einem Freund bekommen. In diesem Video gibt es einen kleinen Hund, der mit einer Krähe spielt, und die beiden waren wirklich süß zusammen. Mein erster Gedanke war, als ich dieses Video gesehen habe: Wenn zwei so verschiedene Tiere zusammen leben, spielen und Spaß haben können, warum können wir Menschen das nicht? Wir sollten endlich gemeinsam in Frieden leben und auch frei unsere Meinung äußern können. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt unter uns Menschen, aber nur wenige sind bereit, diese Vielfalt zu erkennen und zu akzeptieren. In meinen Augen sind alle Menschen gleich und müssen auch die gleichen Rechte haben.

„Stoppt die Kriege, nicht die Liebe.“

Was erwartest du von dem Jahr als Mr. Leather, was willst du tun?

Ich stehe für Akzeptanz, Respekt, Toleranz und die Freiheit, seine Meinung zu äußern. In Deutschland wurde bereits viel erreicht, aber auch hier gibt es noch viel zu tun. Zum Beispiel in den kleinen Städten leben noch immer viele Menschen, die Angst haben, über ihre Homosexualität mit Freunden oder Verwandten zu sprechen, weil sie nicht wissen, wie ihre Umwelt reagieren wird. Online kann man etliche Videos sehen, die mit versteckter Kamera gedreht wurden, in denen sich homosexuelle Paare in der Öffentlichkeit innig küssen. In vielen Fällen ist die Reaktion darauf Ekel gewesen. Meiner Meinung nach haben Menschen, die angesichts eines solchen Austauschs von Zuneigung mit Feindseligkeit reagieren, ein Problem mit sich selbst. Ein Teil Homosexualität steckt in uns allen. Die meisten kennen das aus ihrer Pubertät.

Ich wünsche mir, dass die Menschen diese Energie, die sie in Ablehnung stecken, in wirklich wichtige Themen investieren würden. Die Welt ist beherrscht von Glaubenskriegen und globalen Problemen. Aber das Normalste der Welt, wenn Menschen sich lieben, bringt andere zur Weißglut? Stoppt die Kriege, nicht die Liebe.

Was ist dein Ziel?

Ich befürchte, dass ich die Leute, die ich so gerne erreichen würde, nicht wirklich erreichen kann. Zum Beispiel, weil sie den „schwulen“ hinnerk nie lesen würden oder weil sie durch Medien und die Gesellschaft so stark geprägt sind, dass sie vermutlich, mit Homosexuellen nichts weiter zu tun haben wollen. Auch unter Homosexuellen gibt es eine große Vielfalt. Ich habe das Gefühl, dass Männer wie ich, also aus der Lederszene, in den Medien unterrepräsentiert sind. Das möchte ich zusammen mit anderen in diesem Jahr ändern – das ist mein Ziel.

*Interview: Christian Knuth