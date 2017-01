Interview • Hamburg schafft Wohnraum für queere Geflüchtete

Hamburg verfolgt einen anderen Weg in der Betreuung besonders Schutzbedürftiger mit Fluchterfahrungen als Städte wie Köln oder Berlin mit eigenen Sammelunterkünften für queere Geflüchtete. Dem Ruf von mhc und Hamburg Pride folgend, wurden zum CSD Maßnahmen angekündigt, die nun unter anderem im Projekt Abrigo der Lawaetz–wohnen & leben gGmbH realisiert werden. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer Willi van Buggenum und der Leiterin des Projekts Abrigo Kirsten Wendt-Nowak.

× Erweitern Foto: Franz Sauerteig Refugees Blick in die Zukunft am Tor zur Welt, den Hamburger Landungsbrücken.

WIE KAM ES ZUM NEUEN PROJEKT ABRIGO?

van Buggenum: Im Rahmen der Pride Week wurde das Thema schutzbedürftige LGBT*IQ-Personen und deren Unterbringung angesprochen. Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) weiß um unser Fachwissen und unsere mehr als 20-jährige Erfahrung in der Akquirierung von Wohnraum zum Beispiel für junge Menschen aus Hilfen zur Erziehung oder für Frauen aus Frauenhäusern. Deshalb hat die BASFI bei uns angefragt, ob wir es uns vorstellen können, für diese Zielgruppe ebenfalls im Rahmen eines Pilotprojekts Wohnraum zu finden. Wir haben im Team entschieden, dass wir uns das in Zusammenarbeit mit der queeren Community durchaus vorstellen können.

WIE IST DENN BISHER DIE VERNETZUNG IN DIE SZENE?

van Buggenum: Wir sind durch Mitarbeiter im Team schon ganz natürlich vernetzt. Ich selber war bei der Eröffnung der Pride Week im Schmidtchen Theater, wo Senatorin Dr. Leonhard die Dringlichkeit und den Wunsch darlegte. Selbstverständlich arbeiten wir bereits mit dem mhc zusammen und haben auch Kontakt zum Queer Refugees Support geknüpft.

Wendt-Nowak: Ich selber lebe in einer Regenbogenfamilie. Wie es das Familienleben so mit sich bringt, bin ich nicht mehr so viel in der Szene unterwegs und finde es auch deswegen sehr spannend, mit diesem Thema wieder „reinzukommen“. Wir sind mittlerweile gut mit Intervention e.V., Hein & Fiete und dem mhc vernetzt und stellen Abrigo bei Veranstaltungen wie bspw. den Runden Tisch gegen Rassismus, Homo- und Transphobie vor. Wir werden bisher wirklich überall mit offenen Armen empfangen. Ich habe selten ein Projekt erlebt, das mich so mit Leidenschaft gepackt hat.

HABEN SIE EINE ERKLÄRUNG DAFÜR, WARUM DIE STADT SO LANGE GEBRAUCHT HAT, UM TÄTIG ZU WERDEN?

Wendt-Nowak: Ich persönlich habe es so wahrgenommen, dass es zuerst einmal darum ging, überhaupt mit der Zahl so vieler Menschen umzugehen. Es musste ja im Winter dafür gesorgt werden, alle unterzubringen. Erst im Verlauf des Jahres 2016 fing man dann an, auf die Bedürfnisse einzelner Gruppen besser einzugehen.

Queer Refugees

GIBT ES BESONDERE PROBLEME IM QUEEREN BEREICH?

Wendt-Nowak: Die sprachlichen Barrieren sind natürlich ein Thema, allerdings haben wir bereits andere Projekte mit Geflüchteten im Haus, für die schon eine Infrastruktur an Dolmetschern zur Verfügung steht. Wir haben es fast immer mit traumatisierten Menschen zu tun. Das benötigt besondere Sensibilität.

van Buggenum: Es geht bei uns in erster Linie um die Akquirierung von Wohnraum für Menschen mit Zugangsproblemen zum Hamburger Wohnungsmarkt. Wir versuchen, Vermieter zu überzeugen, dass es Sinn hat, auch an Menschen zu vermieten, wo vielleicht erst einmal ein Schubladendenken überwunden werden muss. Wir halten deswegen sowohl zu Vermietern als auch Bewohnern Kontakt und sind bei Problemen als Ansprechpartner da. Sollte es zu persönlichen Problemen kommen, sind wir natürlich bereit, die Netzwerke, das mhc und die Beratungsangebote in der Stadt zu nutzen, um Lösungen zu finden.

WIE SCHLIMM IST DAS PROBLEM MIT DEM SCHUBLADENDENKEN VON VERMIETERN?

van Buggenum: Es gibt sehr viele sehr engagierte Wohnungsgesellschaften und private Vermieter. Es ist unser Ansatz, genau diese zu finden. Es gibt sicher Vermieter, die nicht an junge Menschen oder nicht an queere Geflüchtete vermieten wollen. Da wären die Wohnungssuchenden dann aber auch nicht gut aufgehoben.

WAS WÜNSCHEN SIE SICH VON DEN HINNERK LESERN?

Wendt-Nowak: Ich wünsche mir viele Wohnungs- und Zimmerangebote in Hamburg und weiterhin eine so schöne und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Community.

van Buggenum: Ich wünsche mir, dass wir in der Pilotphase von Abrigo mit Hilfe und Unterstützung der Community möglichst vielen LGBT*IQ-Personen Schutz und Wohnraum in Hamburg anbieten können.

•Interview: Christian Knuth

Kontakt Abrigo: 040466562010, abrigo@lawaetz-ggmbh.de, www.lawaetz-ggmbh.de