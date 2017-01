Interview • 10 Jahre ICH

Im April 2017 feiert das Infektionsmedizinische Centrum Hamburg (ICH) seinen zehnten Geburtstag. Ein guter Anlass, über eines der renommiertesten Praxiskonzepte im Bereich Männergesundheit etwas ausführlicher zu berichten. Enno Fenske-Burmester (Management) nahm sich Zeit für uns.

SIND SCHWERPUNKTPRAXEN REINE HIV-PRAXEN?

Nein, auch wenn das in der Szene von einigen so wahrgenommen wird. Eigentlich sogar ganz im Gegenteil: Wir sind spezialisierte Praxen für Männergesundheit, speziell homosexueller und bisexueller Männer, die sich vielleicht nicht wohl damit fühlen, zu einem nicht so sensibilisierten Arzt zu gehen. Mit unserer langjährigen Erfahrung – die ehemalige Praxis in der Brennerstraße wurde vor weit über 25 Jahren, die am Grindel vor inzwischen 20 Jahren gegründet – und der engen Kooperation mit unserem eigenen Studienzentrum ICH Study Center sind wir selbstverständlich Experten im Bereich HIV, Hepatitis und anderer sexuell übertragbarer Krankheiten. Aber wir sind genauso für Patienten mit klassischem und meist doch nicht ganz so tödlichen Männerschnupfen und für Heterosexuelle da. (lacht)

WIE KAM ES DENN ZUM PROJEKT ICH?

Das ist aus der freundschaftlichen Verbindung zwischen den Ärzten entstanden und hat sich dann – wiederum auch in Verbindung mit dem Studienzentrum – entwickelt. Heute arbeiten acht Partnerärzte und eine Assistenzärztin an unseren beiden Standorten.

IHR SEID IN DER SZENE GUT VERNETZT ...

Ja, wir arbeiten sehr gut mit den Präventionsstellen wie der AIDS-Hilfe, Hein & Fiete oder dem CASA blanca zusammen. Über die Mitgliedschaft in der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e. V. (dagnä) nehmen wir einen doch recht wichtigen Part in der Vernetzung ein. Als Vorstände sind unsere Partnerärzte Dr. Carl Knud Schewe und mein Mann Dr. Stefan Fenske daran beteiligt, die Qualität in der Behandlung, die Forschung und die Interessenvertretung in der Politik zu fördern.

