HamburgPride – Straßenfest: Zentrum in Regenbogenfarben

× Erweitern Foto: Team RH Photography / roman-holst.tumblr.com Hamburg Pride

Vom 4. bis zum 6. August ist Hamburgs Innenstadt in der Hand unserer Community. Das bedeutendste Ereignis neben dem Alstereisvergnügen lockt in diesem Jahr mit Topstars wie Schrottgrenze (4.8., 22:45 Uhr), Comedians wie Elke Winter (5.8., 20 Uhr) und Folk-Pop wie Wallis Bird (6.8., 20:45 Uhr) auf der offiziellen CSD-Bühne. Aber auch die Hamburger queere Community ist fast vollumfänglich mit Ständen und eigenem Programm vertreten. Von Information über Klönschnack bis zu Wein und Tanz ist alles drin. Drei Tage die #Ehefüralle feiern und unsere Vielfalt zeigen – mitten in der schönsten Stadt der Welt.

4. – 6.8., CSD-Straßenfest, Hamburg, Jungfernstieg/Ballindamm, Fr 15 Uhr – Mitternacht, Sa 11 – Mitternacht, So 11 – 22 Uhr, alle Termine auf www.hinnerk.de und www.hamburg-pride.de