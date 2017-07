Seit mehreren Jahren ist Oliver Greve im unermüdlichen Einsatz, Hamburg in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Zusammen mit hinnerk hat er auch in diesem Jahr wieder eine tolle Idee, wie er euch vielleicht zum Mitmachen überreden kann.

× Erweitern Foto: Oliver Greve Hamburg zeigt Flagge

„Wir verlosen je fünf Regenbogenfahnen in den Größen 90 x 150 cm und 150 x 250 cm unter allen Einsendern eines Fotos des Platzes, wo die Fahne hängen wird. Sei dies nun euer Balkon oder der Dönerladen um die Ecke: Ihr seid aufgerufen, euer Heim und eure Nachbarschaft davon zu überzeugen, dass Flaggezeigen der schönste und einfachste Weg ist, für ein weltoffenes Hamburg während der Pride Week einzustehen. Schreibt an flagge@hamburg-pride.de."

Erhältlich sind die Fahnen weiterhin für einen kleinen Preis bei der Aids-Hilfe Hamburg in der Langen Reihe.

× Erweitern Foto: Ralph Larmann Elbphilharmonie Zur Eröffnung ein Diamant aus Licht. Zum CSD ein Prisma in Regenbogenfarben? Die Elbphi soll leuchten!

Die Elbphilharmonie in Regenbogenfarben!

Gruner & Jahr, die Brechtschule, St. Jacobi, die Kunsthalle, Hapag Lloyd – die Liste der Unterstützer der Regenbogenfarben wird in jedem Jahr länger. In diesem Jahr deutet sich sogar ein ganz besonderes Highlight an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Energieversorger Vattenfall kündigte an, die Elbphilharmonie in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen:

„Vattenfall ist seit mehr als 120 Jahren Teil dieser Stadt und pflegt als internationales Unternehmen eine offene Unternehmenskultur. Mit unserem Engagement möchten wir darauf aufmerksam machen und dazu beitragen, dass allen Menschen der Gesellschaft der gleiche Respekt und die gleichen Rechte zustehen. Bei uns ist jeder gleichermaßen willkommen, ob als Kunde oder Mitarbeiter“,

so Pieter Wasmuth, Vattenfalls Generalbevollmächtigter für Hamburg und Norddeutschland.