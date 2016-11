HAMBURG WILL EUROPRIDE AUSRICHTEN

Deutschlands größter CSD-Verein hat auf seiner Mitgliederversammlung nicht nur den Vorstand gewählt, sondern sich einstimmig für eine Bewerbung für den EuroPride 2020 entschieden. 2004 hatte diese Veranstaltung den CSD in Hamburg finanziell ruiniert.

Insofern ist die Ankündigung auch erstmal nur eine Willensbekundung, denn ohne finanzielle Unterstützung der Stadt wird es nicht gehen. Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride: „Wir haben bereits vielversprechende Gespräche mit den politisch Verantwortlichen geführt und werden dies mit dem Mitgliedervotum im Rücken jetzt noch intensivieren. Uns ist an einer breiten Unterstützung gelegen: Der EuroPride 2020 soll nicht nur ein Projekt unserer Community sein, sondern von einer breiten Mehrheit der Stadtgesellschaft getragen werden. Denn Gesellschaft funktioniert nur miteinander, nicht gegeneinander. Eine Stadt wie Hamburg mit ihrer weltoffenen, liberalen Tradition kann hier Vorbild sein und international Brücken bauen.“

Hamburg Pride nannte in einer Pressemitteilung den Vormarsch der Populisten und Rechtsextremen als inhaltlichen und den 40. Geburtstag des Hamburger CSDs als formalen Grund für die Idee der Bewerbung. Ob Hamburg den EuroPride 2020 ausrichten wird, entscheidet die Mitgliederversammlung der European Pride Organizers Association (EPOA) im Herbst 2017. Weitere Bewerberstädte sind Brüssel, Bergen und Thessaloniki.

× Erweitern Foto: Hamburg Pride Hamburg Pride Der Vorstand von Hamburg Pride e.V.: Stefan Mielchen (Erster Vorsitzender), Nicole Schaening (Zweite Vorsitzende), Meike Lockhorst (Finanzen), Patrick Orth (Kooperationen), Dominik Maggi (Vereinsleben), Matthias Leiß (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Jan Ole Torreblanca (Parade).

Vorstand weitgehend im Amt bestätigt

Auf der Mitgliederversammlung von Hamburg Pride e.V. standen auch Vorstandswahlen an, die mit einem jeweils einstimmigen Votum die große Geschlossenheit des Vereins demonstrierten. Die Vorstandspositionen für Finanzen und Presse wurden neu besetzt. Der bisherige Finanzvorstand Manuel Ehrich schied nach sieben Jahren ehrenamtlichen Engagements aus dem Vorstand aus, die Position Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war in den vergangenen zwei Jahren vakant. Dem neuen Vorstand gehören an: Stefan Mielchen (Erster Vorsitzender), Nicole Schaening (Zweite Vorsitzende), Meike Lockhorst (Finanzen), Patrick Orth (Kooperationen), Dominik Maggi (Vereinsleben), Matthias Leiß (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Jan Ole Torreblanca (Parade).