Hamburg, hier ist das Fuck Yeah Sexshopkollektiv!

Nach all den Gewaltexzessen in der Hansestadt ist es an der Zeit, sich wieder einmal der schönsten Nebensache der Welt zu widmen, dem Poppen. Und das am besten mit dem Fuck Yeah Sexshopkollektiv.

Nur ein Sexshop? Nein. „Aufgrund unserer Begeisterung für Sex, unterschiedliche Körper und Begehren, wollen wir eine Alternative zu den üblichen Läden schaffen – mit feministischem Anspruch. Neben ausgewählten Sextoys, Gleitgel & SaferSexZubehör wird es auch alternative Menstruationsprodukte, Gender Expression, Literatur, Filme, Porno und Kunst geben, sowie Workshops und Kulturprogramm“, verrät Zara Henschen.

„Wir sind ein Team aus vier Gründer*innen: Franciska Stäbler, Zarah Henschen, Florian Gnau und Rosa Schilling. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit der Eröffnung eines sexpositiven Shops eine Alternative zu den herkömmlichen Sexshops in Hamburg anzubieten. Der Name unseres Geschäfts soll Programm werden: Fuck Yeah. Unser Sexshop folgt feministischen Ansätzen. Dies wird sich sowohl in der Produktpalette, als auch im Bildungsangebot zeigen. Neben ausgewähltem Sexspielzeug, Gleitgel und SaferSexZubehör werden wir auch alternative Menstruationsprodukte, Gender Expression, Literatur, Filme, Porno, Kunst und Kitsch anbieten. Die Toys sollen aus gesundheitlich unbedenklichem Material produziert, also frei von schädlichen Weichmachern sein. Neben veganen BDSMArtikeln, stellt die fachkundige, individuelle Beratung in unserem Ladengeschäft eine Besonderheit dar.“

Der Laden wird also überhaupt nicht so, wie all die Läden entlang der Reeperbahn. Und Body Shaming wird hier auch nicht geduldet.

„Aufgrund unserer feministischen Perspektive, liegen uns wertschätzende und diskriminierungsfreie Darstellungen von Sexualität und Körpern am Herzen. Wir heißen alle Körperformen, Gender und sexuellen Orientierungen, sowie alle einvernehmlichen sexuellen Praktiken willkommen. Um unseren sexpositiven Shop eröffnen zu können, machen wir vom 29. Juni – 7. August über Startnext.de unser Crowdfunding. Hier können sich Interessierte über das Projekt informieren. Noch viel wichtiger ist aber, dass wir finanziell unterstützt werden. Als Dankeschöns winken u.a. Workshopangebote, BDSMArtikel, DVDs und Kunst.“

Wir sind gespannt!

www.fuckyeah.shop

Unterstütze die Crowdfundingkampagne hier:

www.startnext.de/fuck-yeah-sexshop

www.facebook.com/fxckyeahhamburg

www.instagram.com/fuckyeah_sexshop

www.twitter.com/fuckyeahsexshop