Hamburg • Glühwein geschenkt

× Erweitern FOTO: Stephanie Päpke / Ahoi Events Winter Pride

Noch bis Ende Dezember lockt ab heute der Winter Pride mit leicht verändertem Standkonzept. Wie immer gibt es aber täglich ab 17 Uhr wechselnde Vereine und Gruppen aus der Hamburger Community am Zapfhahn, die am Umsatz beteiligt werden und natürlich für Gespräche, Fragen und Anregungen bereitstehen. Neu ist in diesem Jahr das kulinarische Angebot: Leckeres Essen vom „curryWERK“ sowie von „Mr. Coffee & Mrs. Crêpes“, wo von der Currywurst mit holländischer oder süßkartoffeliger Pommes bis zu besonderen Crêpes-Kreationen in herzhaft oder süß für jeden etwas zu finden ist (in beiden Fällen übrigens auch für Veganer). Statt Weihnachtsmusik in Dauerschleife wird es wieder poppig, an den Freitag- und Samstagabenden verstärkt durch Szene-DJs.

Wir verlosen 3x2 Glühweine plus Becher unter blu.fm/gewinne!

Bis 30.12., Winter Pride, Ecke Lange Reihe/Kirchenallee, www.winterpride.de