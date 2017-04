Haddu Möhrchen?

Nicht nur. Diesmal gibt es beim Häschenturnier der schwulen Volleyballer von Startschuss e. V. den Brunch und das Gala-Dinner nämlich auch für Freunde der Volleyball-Hasen! Die Erlöse kommen dem Turnier und dem Verein zugute.

Rund 170 Teilnehmer aus der nahen und weiten Welt (Schweiz, Dänemark, Bulgarien, Lateinamerika und Thailand sowie ganz Deutschland) werden am Osterwochenende erwartet. Bereits seit 26 Jahren organisiert Startschuss, der schwul-lesbische Sportverein Hamburgs, diesen internationalen Wettkampf.

Wenn du zugucken willst:

Am Ostersamstag und Ostersonntag sind die sportlichen Hasen in der Sporthalle der Staatlichen Gewerbeschule G18 zu finden.

15. + 16.4., Häschenturnier, Sporthalle Staatliche Gewerbeschule G18 für Informations- und Elektrotechnik, Dratelnstraße 26, S Wilhelmsburg, 10 – 15:30 Uhr

Wenn du mitfeiern willst:

Feierwütigen bietet die „Smash & Dance“ mit DJ Sunshine einen fetten Abschluss für das Osterwochenende im Bahnhof Pauli.

16.4., Smash & Dance, Bahnhof Pauli im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21, U St. Pauli, 23 Uhr

Wenn du mitknabbern willst:

Du unterstützt Startschuss mit dem Verzehr von Kalorien finanziell. Wie das? Sowohl beim Brunch in der Factory als auch beim Dinner in den Mozartsälen im Logenhaus gehen die Einnahmen an den Verein!

16.4., Gala-Dinner, Mozartsäle im Logenhaus, Moorweidenstr. 26, S Dammtor, 19 Uhr

17.4., Brunch, Factory, Hasselbrookstr. 172, S Hasselbrook, 10 – 14 Uhr

Infos und Karten im VVK unter www.häschenturnier.de