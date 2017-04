hinnerk präsentiert: Cruising im Hafen!

Immer das Eine. Immer diese HomoSEXuellen. Falsch! Wir cruisen auch mal ganz ohne Hintergedanken mit dem Strom. Es ist Harbour Pride zum Hafengeburtstag, das Festival, bei dem die queere Szene auf Familienausflügler trifft. Absoluter Höhepunkt mit wortwörtlichem Cruisen auf der Elbe: Am 7. Mai ist die Szene mit der „Harbour Pride Cruise“ ab 16 Uhr exklusiver Teil der Auslaufparade. Karten dringend im Vorverkauf sichern!

× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Hamburger Hafen

Der Harbour Pride ist auch in diesem Jahr eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Gastro und Infoständen aus der Community. Und es gibt die Flaniermeile mit Ständen direkt vor der Fischauktionshalle als Verlängerung der Harbour-Pride-Fläche. Diese wird unter anderem von Sunny & Pearl (5.5. ab 21 Uhr), Nicky Dynamite (6.5. ab 20:45 Uhr) und Dan&Jost (7.5. ab 18:15 Uhr) bespielt. Umrahmt wird der Harbour Pride mit Kooperationen der Hamburger Szene. Am Samstag eröffnet ab Mitternacht die WunderBar die After-Show-Party mit DJ Rico Remix, ebenfalls ab Mitternacht öffnet das 136° seine Kellerpforten. Am Samstag und am Sonntag kannst du jeweils ab 20 Uhr das queere St. Pauli und seine Geschichte kennenlernen. Für diesen rund zweistündigen Stadtrundgang ist eine Anmeldung unter info@queer-durch-stpauli.com dringend erforderlich.

5. – 7.5., Harbour Pride auf dem Hafengeburtstag, Große Elbstraße – An der Fischauktionshalle, Fr 12 – 24 Uhr, Sa 10 – 24 Uhr, So 10 – 21 Uhr, www.harbour-pride.de