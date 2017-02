Gemeinsame Sache für den CSD BREMEN

× Erweitern CSD Bremen

Die queere Community ist so vielfältig, dass Ziele, Forderungen und Bedarfe sich von Gruppe zu Gruppe unterscheiden können. Die einen wollen die Reform des Transsexuellengesetzes (TSG), andere warten schon 16 Jahre auf die Ehe für alle, Lesben setzen sich für ihre Sichtbarkeit ein, queere Geflüchtete brauchen besser geschulte Übersetzende … Dies sind nur einige Beispiele, die das CSD-Team in Bremen bei fünf offenen Gesprächsabenden im Herbst 2016 gesammelt hat.

Das CSD-Team setzt auf Mitsprache und Beteiligung der Community und lädt darum am 16. Februar und am 1. März jeweils ab 18 Uhr zu zwei Workshop-Abenden in die Räume des Rat&Tat e. V. in der Theodor-Körner-Straße 1 ein. Ziel ist es, über die Themenbereiche hinweg Veranstaltungsformate und Synergien zu entwickeln, mit denen konkrete Veränderungen in Bremen und umzu angestoßen werden. Politische Ziele sind über Gesetzesänderungen hinaus auch Entscheidungen zu Bildungsplänen, Beratungsangeboten oder Projekte der Antidiskriminierungsarbeit. Um Anmeldung wird unter 2017@csd-bremen.org gebeten.

Am Samstag, dem 26. August 2017 wird der erste Christopher Street Day an der Weser nach zwei Anläufen anderer Organisatoren seit dem 1. CSD 1979 stattfinden. Dem ehrenamtlichen Organisationsteam ist es wichtig, dass die Vielfalt der sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten ihren Raum beim CSD Bremen & umzu bekommt.

•Friederike Sobiech/ck

www.csd-bremen.org