Wie gehe ich damit um, wenn mein Kollege ein Jammerlappen ist? Oder meine Familie nur aus Kakerlaken besteht? Wie finde ich die große Liebe? Und wie werde ich sie im Anschluss wieder los? Fragen über Fragen, auf die selten jemand eine Antwort weiß.

Gott sei Dank gibt es TV-Hund Wiwaldi. Zusammen mit seinen Freunden, dem alten Zirkuspferd Horst-Pferdinand und der Küchenschabe Kakerlak, widmet er sich jenen Themen, die jedermann bewegen. Präsentiert wird uns das tränenreiche (Lachtränen, selbstverständlich!) Puppentheater von Martin Reinl und Carsten Haffke, die ihre Hände zwei Stunden lang in mehr als vierzig verschiedene Charaktere stecken – so was geht ja sonst nur im Darkroom. Im Paralleluniversum voller Flausch und Rausch wird es garantiert nicht langweilig.

Und noch besser: Die beiden Puppenspieler improvisieren nach den Wünschen und Launen des Publikums. Welches Stück aufgeführt wird, liegt also an dir. Aber Vorsicht: Der Abend ist – wer hätte es auch anders gedacht? – nicht immer jugendfrei. Es sind angesoffene Haifische und lüsterne Pitbulls anwesend! Puppen-Comedy vom Allerfeinsten.

18.12., Unter Puppen, Schmidt Theater, Spielbudenplatz, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.tivoli.de