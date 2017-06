CSD-HH: Die Sache mit der Flagge

× Erweitern FOTO: HT CSD

Die Regenbogenflagge wurde 1978 von Gilbert Baker entworfen, sie steht für Vielfalt und Toleranz – und eben für die queere Szene. Und sie ist auch in der Werbung angekommen.

Der am 31. März diesen Jahres verstorbene Künstler hatte übrigens erst acht, dann sieben Farben für „unsere“ Flagge vorgesehen, doch seit 1979 ist die sechsfarbige Flagge im Einsatz für die Community. Und machmnal auf für die Friedesnbewegung. Unabsichtlich, denn die hat eigentlich eine andere Regenbogenflagge, manchmal basteln Aktivisten aber mit „unserer“ Flagge Plakate für „ihre“ Märsche. Nicht weiter schlimm, klar.

Aktuell wirbt Valora Holding Germany mit der Regenbogenflagge, sie hat gerade eine Energy-Dosengetränk im Angebot, dass farblich der Rainbow Flag entspricht. Passend dazu der Claim: „Sei ok, sei bunt!“.

UPDATE

Die Antwort der Hamburger Valora Holding Germany GmbH, auf unsere Frage, ob und wie sie die LGBTIQ*-Szene unterstützen wird, wenn sie schon unsere Flagge nutzt.

„Der Ursprung der Regenbogendose liegt in der Produktmarke Marke ok.-, die grundsätzlich durch die farbliche Verpackungsgestaltungen sehr bunt ist. Diese Tatsache haben wir in der Optik der Sonderedition zusammengeführt. Wir wollten keine spezifisch zugeschnittene Stellung damit beziehen. „Bunt sein“ hängt für uns (allein schon aus unseren Markenwerten abgeleitet) mit einem positiven, offenen, modernen, verantwortungsbewussten und respektvollen Lebensgefühl zusammen. Der Aktionsclaim „Sei bunt, sei ok!“ soll dies unterstützen. Wir versuchen aber darüber hinaus grundsätzlich unseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Die „Szene“ ist dahingehend ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten und auch in 2017 sind wir wieder auf dem CSD in Hamburg vertreten.“