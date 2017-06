Die Kampagne ist da!

Im Rahmen des Harbour Pride hat Hamburg Pride e. V. die diesjährige Kampagne zum CSD vorgestellt. Das doppelbödige Motto „Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative“ wurde vom Künstlerkollektiv Geschoss in Szene gesetzt. Ein eindrucksvolles Wimmelbild!

× Erweitern Foto: Hamburg Pride CSD Hamburg

Matthias Laiß, Pressesprecher von Hamburg Pride e. V., erklärt das Motiv:

„Die zahlreichen und detailreich ausgestalteten Figuren auf dem Kampagnenmotiv spiegeln die gesellschaftliche Vielfalt im Hinblick auf viele Aspekte, insbesondere auf sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten wider. So versammeln sie sich um den Slogan ‚Kommt mit uns‘. Das Künstlerkollektiv Geschoss übersetzte diesen Aufruf spielerisch in ein lebhaftes Motiv, das dazu einlädt, genauer hinzusehen. Es wendet sich gegen vereinfachende Sichtweisen voller Vorurteile. Die Menge, die hinter einem Banner mit der Aufschrift ‚Diskriminierung ist keine Alternative‘ zusammentrifft, hebt das Politische der PRIDE WEEK hervor und spielt dabei nicht nur auf die zahlreichen Wahlen in diesem Jahr an. Das Motiv stellt auch einen Bezug zum G20-Gipfel her, der im Juli in der Hansestadt stattfindet.“

Stefan Mielchen, 1. Vorsitzender von Hamburg Pride erklärt die Doppelbödigkeit des Mottos: „Wir streiten für eine Gesellschaft, in der Sexualität nicht verschämt tabuisiert wird. ‚Kommt mit uns!‘ ist daher in seiner Doppeldeutigkeit auch eine Einladung, offen und unverkrampft über unterschiedliche Sexualitäten zu sprechen.“

Die Pride Week in Hamburg beginnt am 28. Juli, die politische Demonstration findet am 5. August statt. *ck