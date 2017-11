× Erweitern Foto: Rike / pixelio.de Aidsschleife

Die Aids-Spendengala ohne Gala-Schnickschnack. Kein Frack, keine Fliege, aber gerne das kleine Schwarze oder das Ballkleid? Das entscheidest du, denn zum Dresscode der jährlichen Familientreffen im schwulen Wohnzimmer in der Talstraße gibt es traditionell nur eine Ansage der Veranstalter: Spendierhosen anziehen! Alle Mitarbeiter, die an diesem bunten und fröhlichen Abend mit anpacken, verzichten auf ihren Lohn und das Trinkgeld, um beides einem guten Zweck zukommen zu lassen. Aber nicht nur die Mitarbeiter – auch du kannst Gutes tun. Das gesamte Eintrittsgeld wird mit in den Spendentopf geschmissen und Spenden gegen Schnäpse sind selbstverständlich auch wie immer gerne gesehen.

24.11., Die Familie tut was – die AIDS Spendengala, WunderBar, Talstraße 14, S Reeperbahn, 22 Uhr, www.wunderbar-hamburg.de