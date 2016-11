Hannover • DFB zeichnet Fußballfans gegen Homophobie aus

„Nie wieder“ heißt das Zeichen, das der DFB mit der Stiftung des „Julius Hirsch Preises“ setzt. Der Preis erinnert an den 1943 ermordeten jüdischen Fußballspieler Julius Hirsch und soll Menschen und Institutionen ehren, die für die Unverletzbarkeit der Würde des Menschen und gegen Antisemitismus und Rassismus, für Verständigung und gegen Ausgrenzung von Menschen, und/oder für die Vielfalt aller Menschen und gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit eintreten.

× Erweitern Hirschpreis

In diesem Jahr konnte sich am 10. Oktober im Alten Rathaus von Hannover der Fanladen St. Pauli über den ersten Preis freuen. Neben dem Fanprojekt des Kiezklubs wurden der Verein „Fußballfans gegen Homophobie“ und das Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt ausgezeichnet. Thomas Wilde, der als Vertreter des QNN teilnahm, gegenüber hinnerk: „Mit der Preisverleihung an das Projekt ‚Fußballfans gegen Homophobie‘ setzt der DFB ein wichtiges Zeichen.

Vom niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius bis zur Bundestrainerin Steffi Jones nahmen alle Redebeiträge mehr oder weniger Bezug auf Homophobie. Damit wurde deutlich, dass die verbale Abwertung von Schwulen in vielen Stadien von allen Beteiligten als Problem erkannt ist und nun eine Teilaufgabe im Umgang des Fußballs mit Menschenfeindlichkeit ist. Besonders ergreifend waren die persönlichen Worte von Andreas Hirsch, dem Enkel von Julius Hirsch. Er zeigte in einem Nachtrag zur Laudatio auf, in welchem Maße der § 175 auch dem Zufall der Geschichte geschuldet ist, stellten doch Bayern und andere Bundesländer im 19. Jahrhundert Homosexualität bereits nicht mehr unter Strafe. Um so tragischer ist es, dass in den ersten Jahren der Bundesrepublik einfach an die nationalsozialistische Strafverfolgung angeknüpft wurde.“