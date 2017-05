Demonstration • Rainbowflash am IDAHOT

Am 17. Mai 1990 beschloss die Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Homosexualität nicht länger als Krankheit einzustufen. Seit 2005 wird an diesem Tag weltweit der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie begangen (IDAHOT – International Day Against Homophobia and Transphobia).

Auf dem Rathausmarkt in Hamburg wird der LSVD Hamburg – unterstützt von über achtzig Verbänden, Vereinen, Projekten, Initiativen und Einzelpersonen – wieder die leichteste Aktion gegen Homophobie in den Himmel steigen lassen. Das Bündnis zum diesjährigen thematischen Schwerpunkt der Veranstaltung: „Homosexualität wird in 76 Ländern der Welt strafrechtlich verfolgt, in sieben Ländern droht die Todesstrafe. Homophobie und Transphobie sind immer noch ein globales Problem. Unter den nach Deutschland Geflüchteten sind auch Lesben, Schwule und Transgender. Diese Geflüchteten brauchen aufgrund ihrer Erlebnisse und der bestehenden Mehrfachdiskriminierung unsere besondere Unterstützung.“

Los geht es mit den Vorbereitungen um 16 Uhr, helfende Hände sind herzlich willkommen, Ballons und Karten gibt es vor Ort. Die Luftballons steigen ab 19 Uhr, vorher wird die Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Christiane Schneider, eine kurze Grußrede der Bürgerschaft halten.

17.5., Rainbowflash, Rathausmarkt, Hamburg, U Rathaus, ab 16 Uhr