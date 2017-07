Demo auf dem Wasser

In Berlin gibt es seit einigen Jahren den „CSD auf der Spree“. Nun ist dieser Fluss im Vergleich mit der betriebsamen Elbe im Hamburger Hafen natürlich ein beschauliches Rinnsal. Allerdings macht so eine queer-bunte Bootskarawane doch echt was her, und so freuen wir uns sehr, dass auch Hamburg jetzt seinen CSD auf dem Wasser bekommen soll.

× Erweitern Elbe Hamburg Foto: Klaus / pixabay.com

Am Freitag, dem 28. Juli startet die Pride-Parade auf der Elbe unter Federführung von Hubert Neubachers Barkassen Meyer. Unter dem Motto „Pride Ahoi!“ haben Klubs, Bars und Organisationen sieben Schiffe gechartert, die ab 20 Uhr geentert werden dürfen und dann von 21 bis 23 Uhr ein elbseitiges Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung setzen.

28.7., Pride Ahoi, Landungsbrücken, Hamburg, U/S Landungsbrücken, 20 Uhr, Tickets & Infos www.pridemap.de/pride-ahoi