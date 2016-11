Dein Winter Pride

Schon am 21. November startet Hamburgs pinkster Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Auf dem Parkplatz am Tor zum Homokiez von St. Gayorg gibt es neben den Partyabenden mit DJ (25.11. DJane Denise L', 3.12. DJ Rico Remix, 9.12. Donna Diamond, 10.12. DJ Douze Points) auch wieder Winter-BINGO! mit Top!-Entertainer und hinnerk Restaurantkritiker Ricardo M. am 2. Dezember.

× Erweitern FOTO: STEPHANIE PAEPKE Winter Pride Winter Pride

Am 30. Dezember laden Sunny & Pearl zum beschwingten Jahresrückblick ein, und jeden Sonntag heißt es „Bühne frei für Singer-Songwriter“. Was viele noch nicht wissen: Unter winterpride.de kann man für seine Weihnachtsfeier eine von drei Hütten mieten und hier mit günstigen Vollverpflegungspaketen inklusive Glühwein, Spekulatius, Lebkuchen und je nach Paketwahl weiteren hochprozentigen Zutaten ganz entspannt mit bis zu 15 bzw. 35 Personen feiern.

21.11. – 30.12., Winter Pride, Ecke Lange Reihe/Kirchenallee, www.winterpride.de