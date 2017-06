Dein PrEP Check – easy, steady, go

Fragen über Fragen … Was ist die PrEP? Wo kann ich sie her bekommen? Was gehört alles dazu? Welche Nebenwirkungen gibt es?

Der PrEP-Aktivist Nicholas Feustel klärt umfassend über die PrEP auf, Katrin Gräfe vom CASAblanca steht für weitere Fragen zum Hamburger Angebot bereit und Kai Eckstein von Hein & Fiete steht als Ansprechpartner zu unserem Testangebot bei Hein & Fiete bereit.

Denn die PrEP kann nun in Hamburg starten:

Bei dieser Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch, den 28. Juni um 19 Uhr stellt Hein & Fiete das „Dein PrEP Check“ - Heft vor. Es soll dir helfen, den Überblick über deine PrEP zu behalten und dient als Schnittstelle zwischen den Beratungseinrichtungen und den Ärzt*innen in Hamburg. Darüber hinaus kann man vor Ort und im CASAblanca direkt eine Beratung mit den dazugehörigen HIV/STI Testungen bekommen.