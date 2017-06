CSDHannover • Wilhelm-Grimm-Gedächtnispreise 2017

× Erweitern Foto: Dieter Schütz / pixelio.de Opernplatz Hannover Vor ehrwürdiger Kulisse werden am 4. Juni um 16 Uhr die Preise überreicht.

Der von Alexander Wäldner initiierte Preis an Menschen und Institutionen, die sich im LGBT*IQ-Bereich sowie auf dem Gebiet des Buddhismus verdient gemacht haben, ging in diesem Jahr an sieben Preisträgerinnen und Preisträger.

Für sein Lebenswerk wird Dietrich Grulke geehrt. Er ist Mitbegründer der HuK Hannover, die im Mai ihr 40. Jubiläum feierte, und setzt sich seit Jahrzehnten für die queere ökumenische christliche Gemeinschaft ein.

× Erweitern Foto: Andreas Labes Carolin Emcke

Für ihre herausragende und wachrüttelnde Rede in der Frankfurter Paulskirche anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels erhält die Publizistin Carolin Emcke den diesjährigen Sonderpreis für Journalistik.

× Erweitern Foto: Guido Woller Sigrid Grajek

Dieselbe Auszeichnung wird Sigrid Grajek aus Berlin ausgezeichnet. Mit ihren seit Jahrzehnten beliebten Auftritten als Claire Waldoff erinnert sie die Community an die Zeit der 1920er-Jahre mit ihrer Ambivalenz zwischen Aufbruch und Untergang. Darüber hinaus arbeitet sie in vielfältiger Weise zum Wohle von Lesben und Schwulen in unserer Hauptstadt mit.

× Erweitern Foto: Agnes Witte Konstanze Gerhard

Konstanze Gerhard aus Kiel wirkt ebenfalls seit mehr als dreißig Jahren für Frauen liebende Frauen. Für ihr Internet- und Facebook-Engagement „Konnys Lesbenseiten“ bekommt sie den Preis für den journalistischen Nachwuchs.

× Erweitern Oliver Schipper

Die Lazaruslegion Hannover ist in diesem Jahr dreißig Jahre alt geworden. Sie wird daher mit dem Sonderpreis des Initiators bedacht. Mit diesem wird auch Oliver Schipper ausgezeichnet, der durch vielfältige Moderationen in den letzten Jahren in Hannover und darüber hinaus wichtige Akzente gesetzt hat.

