Der Größte der Kleinen: Am 17. Juni wird es auf Oldenburgs Straßen einmal mehr laut und schrill. Ja, wir nutzen diese Worte, denn je weiter gewisse Strömungen in der Gesellschaft sie als Schimpfworte und diskreditierende Attribute verwenden, desto lauter pochen wir auf unser Recht, anders zu sein.

× Erweitern FOTO: M. RÄTZ CSD Nordwest

Es gibt sie, die Angepassten. Die, die keine Lust haben aufzufallen. Das ist auch gut so. Mit großem Aber: Nur wer nachdrücklich für seine Rechte eintritt, sie auf der Straße und im gesellschaftlichen Leben offensiv einfordert, der fällt auf, macht sichtbar. Nur was sichtbar ist, wird wahr- und irgendwann auch ernst genommen.

Also: Am 17. Juni ist der CSD Nordwest deine Chance, mit tausenden Mitstreitern dafür zu kämpfen, dass du laut und schrill oder eben leise und unauffällig so leben und lieben kannst, wie du es möchtest. Um 12 Uhr startet die Demonstration im Bahnhofsviertel rund um die Rosenstraße. Erwartet werden mehr als zwanzig Wagen und Gruppen. CSD-Ballons, Demonstrationsschilder und Regenbogenfahnen gibt es am Infostand in der Bahnhofstraße. Um 14 Uhr ist eine Abschlusskundgebung am Schlossplatz geplant, in deren Anschluss ein popkulturelles Programm präsentiert wird. Gefeiert wird dann wie im letzten Jahr in der Molkerei. Bei der „Night of The Pride“ steht dabei alles auf House, Pop und Elektro. Einlass ist in der Bloherfelder Straße um 21 Uhr – mit dem Erlös der Party wird der CSD Nordwest teilfinanziert!

www.csd-nordwest.de