CSD Nordwest mit kirchlichem Beistand

Premiere in der niedersächsischen Stadt Oldenburg. Beim CSD am kommenden Wochenende wird die evangelische Kirche mit einer Fußgruppe dabei sein.

Foto: Mathias Rätz CSD Nordwest

„Macht euer Herz weit“ lautet das biblische Motto, dass sich der Kirchenkreis Oldenburg-Stadt für den Tag gegeben hat. Laut Oldenburgs Kreispfarrerin Ulrike Hoffmann fordert die Kirche auf der Demonstration die volle Teilhabe gleichgeschlechtlich Liebender in Kirche und Gesellschaft. Seit 2004 segnet die evangelische Kirche in Oldenburg eingetragene Partnerschaften. Die Teilnahme am CSD ist eine Premiere.

