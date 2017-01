CSD BREMEN GEGRÜNDET!

Dass über sechzig Menschen zum Kick-off mit der Community kommen würden, über­stieg selbst die Erwartungen des frisch gegründeten CSD-Teams in Bremen. Ende November stellten Hannes Felix Grosch und Friederike Sobiech für die gut 20-köpfige Initiative „Christopher Street Day Bremen 2017“ den Stand nach drei Monaten intensiver Arbeit und zahlreichen Vorgesprächen in der Community vor. Zuletzt hatte es CSDs an der Weser 1979, 1994 und 2004 gegeben.

× Erweitern Foto: Friederike Sobiech, CSD Bremen e.V. CSD Bremen

Thematisch ist der Christopher Street Day für „Bremen & umzu“ breit aufgestellt. An fünf öffentlichen Gesprächsabenden hatten die Engagierten zu verschiedenen Themen eingeladen: Geschlechtliche Vielfalt, die lesbische und bisexuelle (Un-)Sichtbarkeit, Geflüchtete & People of Color, die schwul-lesbischen Agenda für 2017 – es beteiligten sich Einzelpersonen und Gruppen sowie Vereine an dieser inhaltlichen Vorarbeit. Auch beim Kick-off wurde deutlich, dass die verschiedenen Aktiven der LGBT*IQ-Gemeinschaft einander ergänzen können, sich besser kennenlernen möchten und der Rückwärtsbewegung in Teilen der Gesellschaft gemeinsam tatkräftig begegnen wollen: „Wir werden den Austausch über gesellschaftliche und politische Inhalte fortführen“, versprach Friederike Sobiech für das CSD-Team. Hannes Felix Grosch ergänzte: „Ich habe bereits im Namen des frisch gegründeten CSD Bremen e. V. die Demonstrations-Route durch die Bremer Innenstadt und den Ort für die große Abschlusskundgebung am Weserufer angemeldet. Den endgültigen Termin und alle organisatorischen Hinweise geben wir bekannt, sobald wir von den zuständigen Stellen das O. K. bekommen haben.“

Im Sommer 2016 startete ein Facebook-Aufruf für einen CSD Bremen 2017, Freiwillige für die ehrenamtliche Organisation wurden gesucht. Mitte September nahm eine Arbeitsgruppe von rund zwanzig Aktiven und fünfzig Interessierten die Vorplanung und die Vorgespräche auf. Schnell kristallisierte sich ein ernsthaftes Interesse in der Community heraus und es kamen zahlreiche Angebote zur Unterstützung oder Kooperation. Am 16. November 2016 wurde der Verein CSD Bremen gegründet, die Eintragung ins Vereinsregister und der Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit laufen.

www.csd-bremen.org