Bremen • Das Rat&Tat präsentiert sich neu

Aus dem „Rat&Tat-Zentrum für Lesben und Schwule e. V.“ wird „Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e. V.“ – das bedeutet aber weit mehr, als nur einen neuen Anstrich.

× Erweitern Foto: Hartmut Müller Rat & Tat Bremen

Gewaltprävention und Opferhilfe

In der Beratungsstelle gibt es seit diesem Jahr ein erweitertes Angebot zur Opferberatung für LGBT*IQ-Personen, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“. Es richtet sich an Menschen, die Opfer von Gewalt, Hasskriminalität, Diskriminierung oder auch Verfolgung und Bedrohung geworden sind (z. B. Geflüchtete in ihren Heimatländern). Die Mitarbeitenden nahmen und nehmen hierzu auch an Fortbildungen teil, etwa zum Thema Traumatherapie. Um die Öffentlichkeit für das Thema antiqueere Gewalt zu sensibilisieren, werden zahlreiche Aktionen Sichtbarkeit herstellen. Dazu gehören Infostände beim IDAHOT oder beim neu gegründeten CSD Bremen und eine aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Schulaufklärung

Analog zu den für Kitas sehr beliebten und oft vergriffenen Medienkoffern sind solche nun auch für die Grundschule erhältlich. Sie enthalten Kinder- und Erstlesebücher sowie Fachliteratur und Handreichungen für Lehrkräfte zu Themen wie Diskriminierung, Vielfalt, geschlechtliche und sexuelle Identitäten, Regenbogenfamilien und geschlechtergerechte Bildung.

Queer Refugees und People of Colour

Für die Angebote zur Unterstützung queerer Geflüchteter und People of Colour wurden die Informationsmaterialen überarbeitet.

Zudem präsentiert sich die Beratungsstelle mit ihrer ganzen Bandbreite von Angeboten in einem neuen Faltblatt, das zusätzlich auf Englisch vorliegt.

www.ratundtat-bremen.de