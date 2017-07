Bewegungsfragen

Ist die „Bewegung“ in eine Falle gelaufen, als sie Toleranz für eine „Liebe wie jede andere auch“ forderte? Werden nur solche Homosexuelle geduldet, die heteronormativ, in festen Partnerschaften, nach festen Mustern leben? Und wie brüchig ist diese Duldung? „Demos für alle“, „besorgte Eltern“ und die beschämenden Reaktionen auf den tödlichen Anschlag von Orlando in den USA haben diese längst gärenden Fragen ins Bewusstsein gerückt. Am 30. Juli stellen Stefan Mielchen, Detlef Grumbach und Bodo Niendel das Buch „Demo.Für.Alle“ im Pride-House vor und diskutieren ab 19 Uhr mit euch über „Homophobie als Herausforderung“.

