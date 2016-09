Beratungskompetenz lernen

Immer wieder werden auch in den Selbsthilfe- und Präventionseinrichtungen der Szene Jobs frei, für die eine solide Ausbildung im Bereich Beratung gefordert ist (siehe aktuell auch www.heinfiete.de).

Durch die derzeitige Zuwanderung verändern sich Inhalt und Umfang vieler dieser Berufe. Darauf reagiert jetzt auch einer der großen Fortbildungsträger, die GIS-Akademie. Am 12. Oktober startet der um die Inhalte „Interkulturelle Beratung, Training in interkultureller Kompetenz in der Migrations- und Flüchtlingsberatung“ erweiterte sechsmonatige Kurs „Systemisch-Integrative Familien- und Sozialberatung“. Diese berufsorientierte Zusatzausbildung richtet sich an Menschen aus dem pädagogischen und psychosozialen Arbeitsfeld, die im Bereich der Familien- und Sozialberatung Menschen unterstützen und begleiten möchten und hierfür das Werkzeug der lösungs- und ressourcenorientierten Systemisch-Integrativen Beratung lernen und anwenden wollen. Die Bildungsmaßnahme ist nach dem Sozialgesetzbuch anerkannt und kann gefördert werden. Zudem ist die Weiterbildung vom Deutschen Fachverband für Sozialtherapie als Basismodul in der Ausbildung zum Sozialtherapeuten anerkannt.

Die GIS-Akademie ist seit 1999 die Anlaufstelle, wenn es neben dem einleitend Themenfeld um Weiter- und Ausbildung in den Bereichen Gis- und Geodaten, Coaching und Konfliktklärung, Gesundheitsmanagement und Systemische Altentherapie geht. Durch die Praxisnähe der Weiterbildungen und das begleitende, individuelle Karrierecoaching erzielt das Unternehmen Vermittlungsquoten von bis zu 80 Prozent. Weitere Informationen und das Kursprogramm findet ihr unter www.gis-akademie.de. •ck