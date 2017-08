× Erweitern Foto: Hard Ton Hard Ton

Body Shaming macht allen nur das Leben schwer. Der, der disst, muss selbst auf seinen Körper achten, um nicht selbst „gerichtet“ zu werden, der, der gedisst wird, leidet. Hört auf damit!

Jeder Körper ist schön. Erfolgreich „fat and queer“ waren und sind zum Beispiel Divine und Hard Ton – und die bereichern die Szene! Am 20.9. lädt „fat & queer“-Aktivist Kay P. Rinha zum Thema „Bauch, Brille und Tunten unerwünscht“ ins Hein & Fiete an den Pulverteich 21, um 19 Uhr geht es los.

20.9., „Bauch, Brille und Tunten unerwünscht“, Hein & Fiete, Pulverteich 21, 19 Uhr